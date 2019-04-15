''Дружбі'' – кінець: Білорусь і РФ обмінялися гострими заявами

Президент Білорусі Олександр Лукашенко порівняв деякі дії російських партнерів щодо закриття ринку для Мінська із санкціями.

Таку заяву він зробив на нараді з економічним блоком уряду, передає БЕЛТА. За його словами, Росія, яка є основним торговельним партнером Білорусі, вводить все більше санкцій проти Мінська.

"Самі перебувають під санкціями і засуджують це, і я тут їх абсолютно підтримую. Але в той же час подібною зброєю воюють проти найближчих своїх союзників", — гнівно зазначив Лукашенко.

Лукашенко дозволив при необхідності закрити на ремонт нафтопроводи з російською нафтою. Закриття труби на ремонт призведе до повної зупинки Мозирського НПЗ і мільйоних збитків. Одна тільки загроза Лукашенка перекрити нафтопровід "Дружба" обрушили акції Сафмар на 5%.

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