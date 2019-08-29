Другого Іловайську не буде: військовий

Командир "Грузинського національного легіону" Мамука Мамулашвілі заявив, що другого Іловайську не буде.

Він висловив співчуття співчуття сім'ям загиблих вояків. Він зазначив, що Україна могла би перейняти досвід, який мала Грузія із "зеленими коридорами" та жертвами, які стали їх наслідками. Всю відповідальність за жертви має взяти на себе керівництво, яке керувало операціями у той час і не змогло прийняти запобіжних заходів, заявив військовий.

Мамулашвілі привітав нових депутатів українського парламенту із початком роботи і зазначив, що вважає важливим розлідування щодо Іловайської трагедії та знаходження винних і притягнення їх до відповідальності. Мамулашвілі особисто відстежує слідство і саме тому він має сподівання, що будуть вжиті заходи щодо покарання винних.

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