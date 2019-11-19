Другий етап переатестації прокурорів: хто і що саме перевірятиме

Засновник ГО Statewatch Олександр Лємєнов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував другий етап переатестації прокурорів в Україні. Лємєнов буде брати участь у співбесідах на доброчесність.

"Там буде перевірка не лише на доброчесність стосовно тих чи інших прокурорів. Надсилаються пакети документів або заяви стосовно того, що певна особа порушила процесуальні права або норми матеріального права. Ще буде практичне завдання, яке вони мають виконати. Вочевидь це будуть оцінювати представники прокуратури, громадськості або міжнародні партнери. У нас три на три, у нас шість чоловік у складі конкурсної комісії, як наслідок - поділимося. Коли я очолював відповідну комісію, представники громадськості оцінювали доброчесність. А вже більш професійні якості оцінювали представники ДБР. Це буде більше схоже не на допит, а на інтерв'ю. Все буде очевидно із відповідей того чи іншого прокурора", - заявив Лємєнов.

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