Другий етап медреформи: ціни на медпослуги будуть встановлені після закінчення пілотного проекту

Менеджер медичної групи Реанімаційного пакету реформ Світлана Бубенчикова зазначила, що суми за медичні послуги не можуть бути взяті з неба, а мають бути економічно обґрунтованими, для чого й буде провадитись пілотний проект в рамках другого етапу медичної реформи в Україні.

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