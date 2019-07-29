Друге пришестя: стало відомо, на який ТВ-канал повертається Савік Шустер

В Україні, напевно, вже не існує телеканалів з більш-менш постійною аудиторією, на яких би не працював Савік Шустер.

Роками змінювались і назви та тривалість його програм. Незміним лишалась бажання Савіка Шустера -- виходити в ефір українського ТБ та надавати можливість українським політикам, урядовцям та депутатам годинами, а то й роками, говорити одні й ті самі слова, з надією, що український виборець подібний до акваріуної золотої рибки, з дуже короткою пам'ятью.

Проте, сьогоднішня розмова про інше; чи зможуть Наталя Мосійчук (1+1 "Право на владу") та Вадим Карп'як (ICTV "Свобода слова") утримати свою аудиторію, яку вони напрацювали за п'ять років, протягом яких українські ТВ-канали працювали з політиками без допомоги пана Шустера.

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