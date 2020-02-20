ДРОГОБЕЦЬКИЙ: Якість надання адміністративних послуг в ОТГ досягла європейського рівня
Ініціатива уряду прискорити темпи децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування дозволить покращити рівень функціонування ОТГ які вчасно об’єднались і потребують захисту свої прав на законодавчому рівні.
Про це в ефірі Obozrevatel TV розповів Голова Полянської ОТГ Закарпатської області, Лауреат загальнонаціональної програми "Людина року-2019", Іван Дрогобецький
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