Drag-racing з англійської перекладається як "гонки по прямій", і слово drag на сленгу означає смугу або пряму дорогу.

Історія неофіційного драга почалася в середині 20-х років в Сполучених Штатах, де на дні висохлого озера Мохаве в Каліфорнії любителі "швидкої" техніки (тоді змагалися і на мотоциклах) проводили свої перші заїзди на дистанції в 402 метра. Але 402 метра – це по-європейськи, в Новому світі ж ця відстань дорівнює чверті милі.

Драг-рейсинг Скріншот з відео

Драг-рейсинг Скріншот з відео

Чому чверть милі, яку часто називають квотере (від англ. Quarter)? Саме на такій відстані знаходяться на старті глядачі можуть чітко розгледіти, що відбувається на фініші. Половина милі – вже занадто багато. До того ж, саме на подібній дистанції можна отримати максимальне прискорення (далі – гонка пілотів, а не "зарядженої" техніки).

Драг-рейсинг Скріншот з відео

Згодом драг-рейсинг став справжнім шоу. Офіційний драг своїм існуванням зобов'язаний Веллі Парксу – американцеві, який організував будівництво першої спеціальної траси в каліфорнійському містечку Голета, і перші заїзди на якій відбулися в 1948 році.

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