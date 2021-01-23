Дозвіл на зброю

Obozrevatel Відео 08:00, 23.01.2021

Представники "слуги народу" пропонують легалізувати вогнепальну зброю. Як українці ставляться до такої пропозиції - ми запитали у перехожих

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