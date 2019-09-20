Довіра до президента та ВР зростає вперше в історії України: соціолог

Довіра до президента та ВР зростає вперше в історії України: соціолог48 Читати матеріал російською
Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович прокоментував соцопитування проведені його соціологічною групою та Центром Разумкова.
Він зазначив, що вся історія України говорить про зниження довіри після інавгурації. У випадку із президентом Зеленським довіра як до нього особисто, так і до нової ВР, яка складається із більшості від "Слуги народу", виросла. За словами Антиповича, українці високо оцінюють діяльність нового президента і покладають на нього великі надії. Він наголосив, що більшість українців сьогодні вважає. що Україна рухається у правильному напрямку. Саме так, за результатами досліджень вважає 55% українців.
Експерт заявив, що про "медовий місяць", який зазвичай триває 6-9 місяців можна було говорити після приходу усіх інших президентів, які були до Володимира Зеленського. У даному випадку пройшло майже 6 місяців, і вперше в історії України спостерігається динаміка зростання довіри.
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