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20 вересня • оновлено в 19:03
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Довіра до президента та ВР зростає вперше в історії України: соціолог

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Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович прокоментував соцопитування проведені його соціологічною групою та Центром Разумкова.

Він зазначив, що вся історія України говорить про зниження довіри після інавгурації. У випадку із президентом Зеленським довіра як до нього особисто, так і до нової ВР, яка складається із більшості від "Слуги народу", виросла. За словами Антиповича, українці високо оцінюють діяльність нового президента і покладають на нього великі надії. Він наголосив, що більшість українців сьогодні вважає. що Україна рухається у правильному напрямку. Саме так, за результатами досліджень вважає 55% українців.

Експерт заявив, що про "медовий місяць", який зазвичай триває 6-9 місяців можна було говорити після приходу усіх інших президентів, які були до Володимира Зеленського. У даному випадку пройшло майже 6 місяців, і вперше в історії України спостерігається динаміка зростання довіри.

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