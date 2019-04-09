Довічне ув‘язнення вбивці патрульних: Obozrevatel News

ООС: загинув військовий, трьох поранено

В зоні проведення операції об’єднаних сил загинув український військовий, ще трьох поранено. У прес-центрі ООС кажуть: минулої доби бойовики 13 разів обстріляли позиції українських армійців. Випустили 40 артилерійських снарядів калібру 122 міліметри, що заборонений Мінськими домовленостями.

Довічне ув‘язнення вбивці патрульних

Екс-бійця роти "Торнадо" Олександра Пугачова, який розстріляв двох патрульних поліцейських у Дніпрі, засудили до довічного ув‘язнення. Суддя зачитував вирок протягом чотирьох годин. Пугачов своєї вини так і не визнав, навіть відмовився від останнього слова. Замість засудженого - пом'якшити вирок просили адвокати. Напад на патрульних стався у вересні 2016-го року у Дніпрі. Двоє поліцейських зупинили Пугачова за порушення правил дорожнього руху. Як виявилося, злочинець перебував у розшуку, тому відкрив вогонь на ураження. Патрульні - 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко загинули на місці. Мати вбитої патрульної каже, що очікувала від Пугачова бодай якогось каяття або співчуття.

Лобове зіткнення трамваїв у Києві

У Києві лоб у лоб зіштовхнулися два трамваї. Три людини постраждали. Інцидент трапився пізно ввечері, на вулиці Гната Хоткевича. Через ДТП рух трамваїв був заблокований. У двох пасажирів діагностували забій грудної клітини, ще одна жінка травмувала ногу.

Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 і 15:00. О 17:30 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram