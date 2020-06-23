Доступне розмитнення "євроблях": нардепи готують закон
В Україні може з’явитися доступне розмитнення автівок на єврономерах. У Верховній Раді найближчим часом зареєструють відповідний законопроєкт. Ще восени минулого року в ВРУ зареєстрували два тематичних законопроєкти, проте, їх досі не розглянули.
Член "Автоєвросили" Олександр Чернявський розповів про особливості нового проєкту закону, а також поділився прогнозами щодо того, коли він може набути чинності.
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