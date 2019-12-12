Команда астрономів, інженерів, працівників поліції і фахівців з важкого транспорту доставили два дзеркала величезного телескопа з університету Арізони до вершини Монте Крісто в окрузі Есмеральда на висоту 3190 метрів.

Доставка дзеркал телескопа Скріншот з відео

Доставка дзеркал телескопа Скріншот з відео

Для цієї операції треба було 5 місяців підготовки. 2 дзеркала вагою в 16 тонн і сталевий кейс для їх перенесення вагою в 33 тонни повантажили на буксир і проїхали 196 км зі швидкістю 15 км / ч. Поїздка тривала 2 дні, для чого перекрили дороги, а весь світ чекав новин про будівництво найбільшого в світі телескопа.

Доставка дзеркал телескопа Скріншот з відео

Доставка дзеркал телескопа Скріншот з відео

Буксир був встановлений на 48 коліс, кожне зі своєю власною незалежною гідравлічною системою для підтримки вертикального положення під час 47 км поїздки по звивистій гірській дорозі.

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