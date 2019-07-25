Дощова п'ятниця: прогноз погоди в Україні на 26 липня від ObozTV

Дощова п'ятниця: прогноз погоди в Україні на 26 липня від ObozTV974 Читати матеріал російською
Дощі не хочуть залишати територію України. 26 липня у більшості областей пройдуть легкі зливи, а потепління слід очікувати вже на вихідних.
ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 26 липня.
На заході переважатиме суха та ясна погода. Денні показники +28, нічні +13 градусів.
У північних областях повсюди дощитиме. Температура повітря вдень +25, вночі +14.
На сході прогнозують хмарну погоду, місцями пройдуть короткочасні зливи. Максимальний показник вдень +25, вночі термометри покажуть +16.
На півдні та в Криму також за прогнозом опади. Денний максимум +27, нічний мінімум +16 градусів.
Центральну Україну очікують локальні дощі. Лише у Черкасах та Полтаві суха, але похмура погода. Максимальний показник вдень +24, вночі на термометрах +13 градусів.
У Києві небо затягне хмарами, які можут принести легку зливу. Вдень температура повітря +25 градусів, вночі +18 та ясне зоряне небо.
Як повідомляв OBOZREVATEL, початок серпня в Україні очікується доволі спекотним, а от наприкінці літа метеорологи прогнозують різке похолодання.
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