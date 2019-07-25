Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Дощова п'ятниця: прогноз погоди в Україні на 26 липня від ObozTV

974 Читати матеріал російською

Дощі не хочуть залишати територію України. 26 липня у більшості областей пройдуть легкі зливи, а потепління слід очікувати вже на вихідних.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 26 липня.

На заході переважатиме суха та ясна погода. Денні показники +28, нічні +13 градусів.

У північних областях повсюди дощитиме. Температура повітря вдень +25, вночі +14.

На сході прогнозують хмарну погоду, місцями пройдуть короткочасні зливи. Максимальний показник вдень +25, вночі термометри покажуть +16.

На півдні та в Криму також за прогнозом опади. Денний максимум +27, нічний мінімум +16 градусів.

Дощова п'ятниця: прогноз погоди в Україні на 26 липня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

Центральну Україну очікують локальні дощі. Лише у Черкасах та Полтаві суха, але похмура погода. Максимальний показник вдень +24, вночі на термометрах +13 градусів.

У Києві небо затягне хмарами, які можут принести легку зливу. Вдень температура повітря +25 градусів, вночі +18 та ясне зоряне небо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, початок серпня в Україні очікується доволі спекотним, а от наприкінці літа метеорологи прогнозують різке похолодання.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Прогноз погоди Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини