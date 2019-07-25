Дощова п'ятниця: прогноз погоди в Україні на 26 липня від ObozTV

Дощі не хочуть залишати територію України. 26 липня у більшості областей пройдуть легкі зливи, а потепління слід очікувати вже на вихідних.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 26 липня.

На заході переважатиме суха та ясна погода. Денні показники +28, нічні +13 градусів.

У північних областях повсюди дощитиме. Температура повітря вдень +25, вночі +14.

На сході прогнозують хмарну погоду, місцями пройдуть короткочасні зливи. Максимальний показник вдень +25, вночі термометри покажуть +16.

На півдні та в Криму також за прогнозом опади. Денний максимум +27, нічний мінімум +16 градусів.

Центральну Україну очікують локальні дощі. Лише у Черкасах та Полтаві суха, але похмура погода. Максимальний показник вдень +24, вночі на термометрах +13 градусів.

У Києві небо затягне хмарами, які можут принести легку зливу. Вдень температура повітря +25 градусів, вночі +18 та ясне зоряне небо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, початок серпня в Україні очікується доволі спекотним, а от наприкінці літа метеорологи прогнозують різке похолодання.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!