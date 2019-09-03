Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 16:44
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Дощі повертаються: прогноз погоди на 4 вересня від ObozTV

648 Читати матеріал російською

Поступово дощі повертаються в Україну і на зміну сонячним дням приходять похмурі осінні.

ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 4 вересня.

На заході небо затягне хмарами, місцями короткочасні дощі. Максимум денної температури +29, вночі +14.

На півночі мінлива хмарність, переважно сухо, лише в Житомирі пройде легка злива. Денний максимум +29, нічний мінімум +16.

На сході за прогнозом суха погода з мінливою хмарністю. Повітря прогріється до +29, вночі стовпчик термометра опуститься до +15.

Дощі повертаються: прогноз погоди на 4 вересня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На півдні і в Криму очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом дня +30, вночі на термометрах +16.

У центральних областях ясно. Температура вдень +30, вночі +17.

У Києві буде переважати суха сонячна погода. Денний максимум +29, нічний мінімум +21.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні варто очікувати похолодання.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Погода" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Погода Прогноз погоди Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...