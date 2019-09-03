Дощі повертаються: прогноз погоди на 4 вересня від ObozTV

Дощі повертаються: прогноз погоди на 4 вересня від ObozTV648 Читати матеріал російською
Поступово дощі повертаються в Україну і на зміну сонячним дням приходять похмурі осінні.
ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 4 вересня.
На заході небо затягне хмарами, місцями короткочасні дощі. Максимум денної температури +29, вночі +14.
На півночі мінлива хмарність, переважно сухо, лише в Житомирі пройде легка злива. Денний максимум +29, нічний мінімум +16.
На сході за прогнозом суха погода з мінливою хмарністю. Повітря прогріється до +29, вночі стовпчик термометра опуститься до +15.
На півдні і в Криму очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом дня +30, вночі на термометрах +16.
У центральних областях ясно. Температура вдень +30, вночі +17.
У Києві буде переважати суха сонячна погода. Денний максимум +29, нічний мінімум +21.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні варто очікувати похолодання.
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