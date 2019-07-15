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Дощі не відступлять: прогноз погоди в Україні на 16 липня від ObozTV

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16 липня синоптична ситуація в Україні залишатиметься нестабільною. У більшості областей прогнозують зливи, на решті території небо затягне хмарами.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на вівторок, 16 липня.

На заході дощі чергуватимуться з проясненнями. Вдень повітря прогріється до +23, вночі стовпчик термометра опуститься до +11 градусів.

У північних областях переважно дощитиме, лише в Житомирі сонячна та суха погода. Температура вдень +23, вночі +13 градусів.

Дощі не відступлять: прогноз погоди в Україні на 16 липня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На сході очікується спекотний, але похмурий день. Місцями опади. На термометрах вдень до +29, вночі +17.

На півдні та в Криму дощитиме. Лише в Одесі буде сухо, але хмарно. Вдень максимальний показник +26, вночі стовпчик термометра опуститься до +17.

Центральну Україну також очікують короткочасні дощі. Вдень повітря прогріється до +25, вночі термометри покажуть +12 градусів.

У Києві прогнозують легкий дощ. Температура повітря вдень +24, вночі +15 градусів.

OBOZREVATEL нагадує – за прогнозами народного синоптика Володимира Деркача, "пекельної спеки" в липні цього року українці вже не побачать. За його словам, найближчим часом помірне тепло чергуватиметься з прохолодою, а під кінець місяця повернуться дощі.

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