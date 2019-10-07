Дощі і заморозки: прогноз погоди в Україні на 8 жовтня від ObozTV

Справжня холодна осінь вже набирає обертів по всій території України, у західних і північних областях обіцяють заморозки.

ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 8 жовтня.

На заході буде переважати дощова погода. Удень +10, вночі на термометрах +1.

На півночі небо затягне хмарами, невеликий дощ обіцяють у Чернігові. Денний максимум +7, нічний мінімум +1.

У східних областях за прогнозами хмарно, місцями пройде короткочасний дощ. Вдень повітря прогріється до +9, вночі стовпчик термометра опуститься до +1.

На півдні і в Криму день буде похмурим, у Сімферополі дощі. Температура повітря протягом дня +11, вночі +6.

У центральному регіоні переважатиме хмарна, але суха погода. Температура вдень +8, вночі +1.

У Києві також день буде похмурим, але без краплі опадів. Денний максимум +8, нічний мінімум +2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні в Україні очікується кілька періодів "золотої осені".

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