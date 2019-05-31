Дощі і спека: на Україну чекає ''тропічне літо" – народний синоптик поділився прогнозом

Народний синоптик Леонід Горбань надав прогноз на літо, згідно якого на Україну очікують дощі і спека. Проте, за його словами, це буде два відносно невеликих за тривалістью періоди. Перший, він прогнозує, прийде до країни вже 12-16 червня, коли температура сягатиме позначки +35...+37 градусів. Проте до цього періоду і після нього він обіцяє комфортну температуру близько +30.

Південь України, за його словами, очікує чотири циклони з дощами, які триватимуть по кілька днів та не матимуть обложного характеру. Але від початку липня і до 17 числа, він прогнозує найкращі погодні умови для відпочинку за температури +29...+32.

Другу спеку він очікує з 22 липні і до кінця місяця, коли температура може сягнути позначки +37.

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