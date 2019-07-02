Дощі і прохолода: прогноз погоди в Україні на 3 липня від ObozTV

Спека в Україні поступово відходить на південь, дихати стане легше та приємніше.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 3 липня.

На заході посвіжіє, опадів не прогнозують, на небі буде перемінна хмарність. Вдень максимальний показник +24, вночі стрілка термометра опуститься до +11.

На півночі дощі чергуватимуться з проясненнями. Температура повітря впродовж дня становитиме +21, вночі +12.

На сході переважно сонячно, опадів не прогнозують. Повітря прогріється до +28 градусів. +17 покажуть термометри вночі.

На півдні та в Криму також гарний сонячний день, без опадів. Вдень максимальний показник +31, вночі стовпчик термометра опуститься до +19.

У центральних областях суха та сонячна погода, температура повітря вдень до +24, вночі на термометрах +13.

На Київ очікує ясне небо та свіжість, +23 покажуть термометри вдень, вночі +17.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Європу прийшла аномально спекотна погода. Найвищу температуру зафіксували у Франції, Німеччині, Італії, Польщі, Бельгії, Іспанії та Чехії.

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