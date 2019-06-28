ГоловнаНовини
МоваЯзык
МедОбозГоловна

Дощі і холод: прогноз погоди в Україні на 29 червня від ObozTV

2.4тЧитати матеріал російською

Україну накриють дощі, майже по всій території очікуються опади. Синоптики рекомендують перенести заплановані поїздки на пляж і пікніки.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 29 червня.

На заході опади будуть чергуватися з проясненнями. Вдень максимальний показник +19, вночі буде по-літньому холодно - стовпчик термометра опуститься до +8.

У північних регіонах також дощ. Температура повітря вдень +16, вночі +10.

На сході вдень до +18, по всіх областях прогнозують опади. +11 покажуть термометри вночі.

Дощі і холод: прогноз погоди в Україні на 29 червня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На півдні і в Криму тепліше, +21, проте місцями можливі дощі. Вночі стрілка термометра опуститься до +12.

У центральних регіонах всюди пройдуть дощі, температура вдень +16, вночі термометри покажуть +11.

У Києві небо затягне хмарами, можливий дощ. Стовпчик термометра вдень підніметься до +21, вночі опуститься до +9.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спека може повернутися в Україну наприкінці липня. За прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, з 22 липня до кінця місяця очікується від +35 до +37 градусів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПрогноз погоди
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини