Дощі і холод: прогноз погоди в Україні на 29 червня від ObozTV

Україну накриють дощі, майже по всій території очікуються опади. Синоптики рекомендують перенести заплановані поїздки на пляж і пікніки.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 29 червня.

На заході опади будуть чергуватися з проясненнями. Вдень максимальний показник +19, вночі буде по-літньому холодно - стовпчик термометра опуститься до +8.

У північних регіонах також дощ. Температура повітря вдень +16, вночі +10.

На сході вдень до +18, по всіх областях прогнозують опади. +11 покажуть термометри вночі.

На півдні і в Криму тепліше, +21, проте місцями можливі дощі. Вночі стрілка термометра опуститься до +12.

У центральних регіонах всюди пройдуть дощі, температура вдень +16, вночі термометри покажуть +11.

У Києві небо затягне хмарами, можливий дощ. Стовпчик термометра вдень підніметься до +21, вночі опуститься до +9.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спека може повернутися в Україну наприкінці липня. За прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, з 22 липня до кінця місяця очікується від +35 до +37 градусів.

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