Дощ, гроза і вітер: прогноз погоди в Україні на 15 липня від ObozTV

Перша половина тижня в Україні буде синоптично нестабільною. Циклони та атмосферні фронти принесуть періодичні дощі, грози, подекуди сильні зливи та поривчастий вітер.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на понеділок, 15 липня.

На заході мінлива хмарність, місцями короткочасні опади. Вдень повітря прогріється до +22, вночі стовпчик термометра опуститься до +8 градусів.

По всіх північних областях дощитиме. Температура вдень +23, вночі +13.

На сході день обіцяє бути сухим, з перемінною хмарністю. Повітря прогріється до +27, вночі термометри покажуть +16.

На півдні та в Криму вдень +28 градусів, уночі +17. Небо буде захмареним, але опадів не прогнозують.

Центральну Україну очікує захмарене небо та короткочасні дощі. Максимальний показник вдень +26, вночі термометри покажуть +14 градусів.

У Києві легка злива та захмарене небо. Температура повітря вдень +21, вночі +16 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Укргідрометцентру Наталія Діденко спрогнозувала потепління лише після 19-20 липня. В цей період температура повітря підвищиться до +26... +29, у південній частині України до +28... +32 градусів.

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