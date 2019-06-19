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Чому не розголошується "дорожня карта" Зеленського по Донбасу: нові версії

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Експерт з питань безпеки Роман Матковський, колишній глава департаменту захисту національної державності СБУ, не виключив можливості припинення вогню на Донбасі.

"Я дійсно вбачаю можливість припинення вогню. Зазвичай перед припиненням вогню йде активізація з обох сторін. Це як передумова", – пояснив він.

Також Матковський прокоментував відмову команди президента Володимира Зеленського оприлюднити "дорожню карту" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі з міркувань безпеки.

Зокрема, він вважає цілком імовірним, що умову про нерозголошення Зеленському висунули західні партнери України.

"Можливо, була умова Зеленському не розголошувати якісь перспективні питання. Щоб вони з перспективних не перетворилися в провальні", – припустив експерт.

Детальніше про те, що показали візити Зеленського за кордон і як міжнародна громадськість включилася в тиск на Росію – дізнайтеся з цього випуску Студії Obozrevatel.

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