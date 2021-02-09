Як чистять Київ від снігових заметів

Олег Тимченко Відео 15:38, 9.02.2021 Оновлено: 23:14, 9.02.2021

9 лютого снігопад спровокував на дорогах міста численні пробки. Опади з різною інтенсивністю тривали більше 30 годин. Проблеми з рухом спостерігалися на всіх основних проспектах столиці і в центрі міста. Комунальні служби столиці працювали невпинно.

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