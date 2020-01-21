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21 січня • оновлено в 13:11
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Допуск до навчання невакцинованих дітей порушує права вакцинованих: адвокат

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Адвокат, експертка з медичного права Олена Менделя у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала новини, що невакцинованим дітям в Україні дозволили відвідувати школу.

"Це порушення права батьків, які вакцинують своїх дітей. Це взагалі рішення популістського характеру, адже воно суперечить законодавству. Діти, які відмовляються від вакцинації можуть отримувати освіту в домашніх умовах, тобто порушення прав дитини на освіту немає, це вже також підтверджено рішеннями судів", - заявила Менделя.

Вона також зазначила, що у випадку спалаху епідемій будуть проводитися розслідування з метою з'ясувати причину та визначити винних у цьому.

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