Допит суддів в ГПУ: прогнози експерта

Експерт з конституційного права Богдан Бондаренко прокоментував допит суддів окружного адміністративного суду, який запланований у генеральній прокуратурі України.

Експерт зазначив, що ця справа вже має широкий розголос у ЗМІ. Він додав, що за першою повісткою судді ще могли не з'явитись, але за другою вони зобов'язані з'явитись на допит. Бондаренко наголосив, що судді зараз викликаються у статусі свідків, оскільки підозру, за його словами, підготували, але вона ще не підписана. Тим не менш, експерт передбачає, що слідство будуть затягувати. Дати якісь більш значимі прогнози експерту поки складно, адже поки не висунута підозра, не до кінця зрозуміло, в якому напрямку буде рухатись ця справа.

Експерт зазначив, що судді окружного адміністративного суду, яких зараз викликають на допит, є досить впливовими особами у судовій системі України, тому зараз досить складно пророчити їхню долю та перебіг цього слідства.

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