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25 жовтня • оновлено в 17:13
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Дописувачі бісяться від того, що нам нема чого закинути: продюсер ''Дизель шоу''

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Шеф-редактор, продюсер "Дизель шоу" Олексій Бондар прокоментував, як за останні п'ять років змінилась ситуація в країні і що змінилось для "Дизель шоу".

Він заявив, що у них дуже складний графік через зйомки в серіалах, також відбуваються тури, в яких вони дають по 40 концертів за 3 місяці, і у них з'являється розуміння, що наші люди останнім часом заплутались, тобто люди в Україні, за словами Бондара, не розуміють з чого сміятись, чи сміятись їм з цирку з поліграфами, чи з того, що їм показують у гумористичних шоу.

Стосовно прав власності на "Дизель шоу", продюсер дав наступний коментар:

"А наше шоу належить нам. У нас перша зустріч була в ресторані. Ми там сіли, написали на серветці, що, хто і кому. Ми сім'я, у нас все на домовленостях. Інтелектуальний продукт належить "Дизель студіо", а пісні, наприклад, належать тим, хто їх написав. Їм гроші нещодавно прийшли, оскільки їх знайшов УААСП", - заявив Олексій Бондар.

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Олексій Бланар
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