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Донорський контроль: в МОЗ розповіли, существет чи в Україні ''чорний ринок'' крові

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Начальник відділу безпеки крові та донорства Центру громадськього здоров'я МОЗ України зазначила, що всі реагенти, витратні матеріали, кількість забраної крові та кількість виданих компонентів крові дозволяє стверджувати, що "чорного ринку" крові в Україні немає.

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