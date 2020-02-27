"Донбас Україні поки що не потрібен": експерт з безпеки

Експерт з питань безпеки Василь Вовк у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL.

Він прокоментував ситуацію на Донбасі.

"Я зустрічаюся з людьми, які близькі до Мінської групи, і я колись в ній працював. Зараз вони хочуть послухати мою думку. Всі вони говорять - у вибори восени на Донбасі мало хто вірить, їх неможливо провести. Далі - зупинка війни, припинення вогню. Ми почули Суркова. Він не пішов у відставку. У Москві ніхто не йде у відставку, і колишніх КДБ-істів не буває. Він каже, що Україна - не та країна, куди потрібно повертати Донбас. Не будуть вони нам повертати Донбас український, вони Україну повернуть Донбасу - ось їхня мета", - заявив Вовк.

Він також висловився з приводу того, що українській владі варто зробити із окупованими територіями.

"Давайте такий самий адмінкордон зробимо (як з окупованим Кримом - ред.), і нехай там живуть поки що. Росії досить виділити одну неділю, вихідний день, і вона забере ці території. Але їй це не потрібно - по-перше, посилення і розширення санкцій. Їй потрібно, щоб в Україні був цей чиряк, який ранить і коле Україну", - додав він.

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