Донбас і Крим - це Україна!

Obozrevatel Відео 17:30, 22.01.2021

В день Соборності ми запитали в українців, чи готові вони до повернення Криму і частини Донбасу під контроль України?

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