Дональд Трамп залишив Білий дім

Obozrevatel Відео 18:30, 20.01.2021 Оновлено: 18:56, 20.01.2021

Дональд Трамп і його дружина Меланія остаточно покинули Білий дім, полетівши до Флориди "бортом №1" незадовго до інавгурації нового президента США Джо Байдена 20 січня.

Подробиці.

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