Дональд Трамп розповів про "супер-дупер-ракети"

Олексій Тітофф Відео 10:13, 22.09.2020 Оновлено: 10:15, 22.09.2020
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