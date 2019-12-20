Дофамінова дієта: як почати отримувати задоволення від життя

Психолог Марія Ракетська у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Дениса Похили та Влади Цуркан.

Вона розповіла про нову моду на так звані "дофамінові дієти". Це відмова від сучасних технологій, їжі та, навіть, спілкування, що перезавантажує мозок і дозволяє більше родіти повсякленному життю.

"Дофамін - це нейромедіатор, він напряму впливає на звичку. У сучасному сспільстві складається дуже багато звичок і важливо, щоб ці звички були позитивні. Усі вчені, усі інститути зараз масово вивчають вплив дофаміну. Зараз час технологій і масовості, а там де є масовість, втрачається якість. Людина звикає до дофаміну і перестає отримувати задоволення від життя", - зазначила психолог.

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