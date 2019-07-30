“Дом-2 у Трускавці” | Альо, гараж! REBOOT #292

“Дом-2 у Трускавці” | Альо, гараж! REBOOT #292551
Останній тиждень липня, почався цікаво.
З міста Сєвєродонецьк на Луганщині повідомили. Народний Депутат України, чиє прізвище починається з літери Ш, поруч з міськвиконкомом, загубив пакунок з півмільйона гривень… В Чернівцях з гаражів поліції зникло 300 ящиків з речовими доказами… Новообрані законотворці від партії Слуга Народу, поїхали навчатися бути законотворцями у Трускавець…
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані