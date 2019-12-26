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26 грудня • оновлено в 17:09
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Долар знову б'є рекорди: новий курс валют

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Національний банк України в четвер, 26 грудня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,25 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 2 копійки, свідчать дані НБУ.

Це є максимальним значенням за період з грудня 2015 року, коли курс валюти становив 23,13 грн/$.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 25,76 грн/€.

Таким чином, за день європейська валюта подешевшала на 1 копійку.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Крім того, середній курс гривні до американської валюти в продажу в банках знизився на 7 копійок – до 23,24 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках опустився на 9 копійок і склав 25,81 грн/€.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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