Долар дорожчає через заяви Коломойського: економіст пояснив, як це пов'язано

Долар дорожчає через заяви Коломойського: економіст пояснив, як це пов'язано84Читати матеріал російською
Економіст Тарас Козак зазначив, що зараз спостерігається фаза зростання американського долара на українському валютному ринку. Він вбачає значне зростання американської валюти до гривні реакцією ринку на публікацію інтерв'ю Ігоря Коломойського, в якому він закликав президента України Володимира Зеленського оголосити неплатоспроможність України.
Можливість дефолта, за його словами, збурила зарубіжних партнерів України. І не зважаючи на те, що представники нової адміністрації заявляли, що це не в інтересах країни, це побоювання перейшло з країн Заходу і до України.
Він нагадав, що з початку року, з метою збереження стабільності курсу гривні, НБУ купив 1,5 млрд доларів США, на які не було попиту. Якщо б Нацбанк того не зробив, то, як зазначив економіст, за один долар сьогодні б давали приблизно 23 гривні.
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