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Долар дорожчає через заяви Коломойського: економіст пояснив, як це пов'язано

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Економіст Тарас Козак зазначив, що зараз спостерігається фаза зростання американського долара на українському валютному ринку. Він вбачає значне зростання американської валюти до гривні реакцією ринку на публікацію інтерв'ю Ігоря Коломойського, в якому він закликав президента України Володимира Зеленського оголосити неплатоспроможність України.

Можливість дефолта, за його словами, збурила зарубіжних партнерів України. І не зважаючи на те, що представники нової адміністрації заявляли, що це не в інтересах країни, це побоювання перейшло з країн Заходу і до України.

Він нагадав, що з початку року, з метою збереження стабільності курсу гривні, НБУ купив 1,5 млрд доларів США, на які не було попиту. Якщо б Нацбанк того не зробив, то, як зазначив економіст, за один долар сьогодні б давали приблизно 23 гривні.

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