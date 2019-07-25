Документи ''застрягли'' у ФСБ – озвучені причини затримки звільнення полонених моряків

Адвокат Микола Полозов прокоментував заяву омбудсмена Людмили Денисової щодо можливого звільнення українських моряків з російського полону.

Він зазначив, що, на відміну від відеозапису, із тексту її цитування зникло слово "практично". Адже, на думку Полозова, омбудсмен висловила свою думку лише в якості припущення, а ЗМІ передали її слова як факт, що вже відбувся. Переговори тривають і, за словами адвоката, Денисова подала клопотання про особисту поруку, яку вона подала через МЗС РФ, оскільки слідство ФСБ відмовилось приймати ці документи у неї напряму. На даний момент, зазначає Полозов, ці документи потрапили з МЗС до слідчого управління ФСБ, але їх і досі не передали слідчому, який займається цією справою і який має прийняти процесуальне рішення з даного клопотання.

На думку Полозова, враховуючи строки документообігу в російських структурах, це може бути справа декількох днів, коли слідство має формально відповісти або позитивно, або негативно. За словами адвоката, формальність відповіді обумовлена тим, що справжнє рішення по справі приймає адміністрація президента РФ, верховна влада і зрештою сам Володимир Путін, який ухвалив саме таку форму реалізації трибуналу, а саме - звільнення моряків і повернення їх в Україну до судового слідства, до вироку - то клопотання буде задоволене, додав Полозов.

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