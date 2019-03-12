Доктрина Трумена врятувала вільну Європу від СРСР

12 березня 1947 року президент США Гаррі Трумен висунув зовнішньополітичну програму ("Доктрина Трумена"), згідно з якою Америка готова надавати допомогу усім "вільним народам" проти загрози комунізму.

"Доктрина Трумена" була спрямована на обмеження комуністичних режимів, які посилилися після ІІ Світової війни 1939–1945, ведення безперервного тиску на СРСР та інших країн соціалістичного блоку, підтримка антикомуністичних сил та режимів та поклала початок наданню широкої військової допомоги іншим країнам, що супроводжувалося створенням мережі військових баз на їх територіях.

Передбачала виділення в 1947–1948 фінансовому році $400 млн для надання допомоги Греції і Туреччині (Греції — $300 млн, Туреччині — $100 млн) під приводом комуністичної загрози з боку СРСР. Угоди з Грецією і Туреччиною було підписано відповідно 20 червня і 12 липня 1947.

Греції, де відбувалася громадянська війна, що підживлювалася радянським керівництвом з військових баз у Болгарії та Югославії, і де комуністи, заохочувані Сталіним, рвалися до влади, США надали допомогу обсягом $300 млн. Це дало змогу їм подолати кризу.

У тому ж 1947 оприлюднений ще масштабніший план оздоровлення Європи — план Маршалла.

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