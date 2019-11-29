Доходи українців мають зрости: заяви міністерства економіки

Якщо порівнювати з докризовим періодом, то реальні доходи українців зросли на 18%.

Таку заяву зробив міністр розвитку економіки торгівлі та сільського господарства Тимофій Мілованов.

Раніше в уряді прогнозували стрімке зростання заробітної плати в Україні до 2022 року.

16 000 грн - саме стільки має становити середня зарплата в 2022 році.

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