Доходи українців мають зрости: заяви міністерства економіки
Якщо порівнювати з докризовим періодом, то реальні доходи українців зросли на 18%.
Таку заяву зробив міністр розвитку економіки торгівлі та сільського господарства Тимофій Мілованов.
Раніше в уряді прогнозували стрімке зростання заробітної плати в Україні до 2022 року.
16 000 грн - саме стільки має становити середня зарплата в 2022 році.
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