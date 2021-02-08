Додаток Barcode Scanner заразив вірусом мільйони Android-смартфонів

Олексій Тітофф Відео 17:03, 8.02.2021

Мобільний додаток для сканування штрих-й QR-кодів Barcode Scanner занесло на Android -смартфони віруси. Як повідомляють експерти Malwarebytes після оновлення програми в браузері стали спливати сторонні рекламні оголошення.

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