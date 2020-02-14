Додаткові кошти на зарплати вчителям: коментар депутатки

Народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Інна Совсун у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала інформацію про те, що уряд виділить додаткові кошти на зарплати вчителям.

"Ці гроші закладені в бюджет України на 2020 рік. І ми, як партія "Голос" активно лобіювали, щоб гроші були закладені саме у бюджет. Зараз уряд здійснив певні роботи для того, щоб ці гроші скерувати, але ці гроші були закладені у бюджет із самого початку", - заявила депутатка.

Вона пояснила, як відбувався перерахунок учнів, згідно з яким надходження з бюджету на зарплати вчителям збільшились.

Також у цьому інтерв'ю пані Совсун прокоментувала як відбуватиметься збільшення рівня інклюзивності українських шкіл та як влада планує українізувати школи на Донбасі.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!