Додаткові збори з вантажівок: експерт з транспортних питань

Експерт з транспортних питань Олександр Кава прокоментував, які європейські ініціативи запрацюють в Україні для того, щоб збільшити надходження у дорожні фонди.

Він зазначив, що ініціатива із додатковими зборами з вантажівок може бути реалізована і в Україні. Але для цього, за словами експерта, потрібно розробити відповідний законопроект та ухвалити його Верховною Радою України. Тому цей процес не буде швидким, але в результаті він може стати джерелом для додаткового наповнення державного дорожнього фонду.

За словами експерта, 80% доріг державного значення знаходяться не в належному стані. Тих коштів, які знаходяться в дорожньому фонді не достатньо, щоб оновити автомобільні шляхи. У більшості країнах ЄС існує додаткова платня, яка стягується із авто, які перевозять вантажі.

Кава заявив, що мова йде про мільярди нових надходжень у дорожні фонди.

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