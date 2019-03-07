Добродомов пояснив рішення зняти свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка

Народний депутат України, кандидат в президенти України Дмитро Добродомов, в ексклюзивному коментарі ObozTV пояснив своє рішення зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів. За його словами, партія "Народний контроль", яка делегувала його на президентські вибори, підтримала рішення знятися на користь єдиного об'єднаного кандидата від демократичних сил Анатолія Гриценка.

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