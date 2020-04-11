30% українців мають імунітет проти коронавірусу – біолог

30% населення України має імунітет проти коронавірусної інфекції.

"Більше половини населення хворіє коронавірусною інфекцією безсимптомно. 80% населення взагалі не відчуває або в легкій формі переносить коронавірусну інфекцію", – заявила в ефірі ObozTV кандидат біологічних наук Надія Жолобак.

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Як пояснила біолог, "коронавірусу в навколишньому середовищі дуже багато", і штам коронавірусу COVID -19 "має певну перехресну активність". "Антитіла, які є в організмі на інші коронавіруси, можуть давати часткову перехресну реакцію і з цим вірусом, таким чином захищаючи нас від нового штаму коронавірусу".

30% українців мають імунітет проти коронавірусу

"Література минулого століття говорить про те, що у 80% населення, у всякому разі колишнього Радянського Союзу, були антитіла на коронавірус. Тому сприйнятливість до цієї інфекції не така страшна, як про це говорять", – запевнила біолог.

За її словами, в даний час "відбувається формування популяційного колективного імунітету". При цьому "чим довше буде карантин, тим довше буде формуватися колективний імунітет", – пояснила біолог.

Як писав OBOZREVATEL, раніше сімейна лікарка Віталіна Олещенко розповіла про "нетиповий і непротокольний" випадок зараження коронавірусною інфекцією, який протікав практично безсімтомно.

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