До школи тепер ходити не обов'язково: реформи в системі освіти

Заступник міністра освіти та науки України Вадим Карандій прокоментував реформи у системі освіти.

Раніше повідомлялось про цілий ряд реформ, які вже запровадили у системі освіти України. Так, наприклад, повідомляли про скасування шкільної форми, дошок пошани для відмінників, оголошення оцінок для школярів, оголошувалося про жилети безпеки для школярів молодших класів, нові предмети та домашнє навчання.

Експерт підтвердив, що "домашня освіта" є абсолютно новою формою. Від екстернату вона відрізняється обов'язковою присутністю педагога. Така світа повністю організовується силами та ресурсами батьків, але дитина все одно має складати іспити та заліки разом з іншими школярами у тому закладі, де вона закріплена. Заклад має відслідковувати динаміку успіхів таких школярів. І у випадку, якщо дитина не буде встигати за однолітками, школа має рекомендувати повернення такого учня до загальної системи освіти.

Експерт заявив, що президент України Володимир Зеленський не має законних підстав, для того щоб приймати рішення щодо наявності, чи відсутності, чи навіть щодо кольору шкільної форми.

Також він прокоментував новини про обов'язкове ЗНО для викладачів. Карандій заявив, що іспити для викладачів насправді не такі страшні, якими можуть здаватися з новин. Вони будуть більш подібні до сертифікації.

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