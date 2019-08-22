До школи готові!

Понад 700 освітян зібралися на традиційній серпневій конференції педагогічних працівників Києва.

Сюди завітав і найстарший вчитель столиці – Болеслав Янович. Викладає майже 70 років. Каже, за останні роки система освіти значно покращилася. За останні роки столиця інвестувала в сферу освіти великі кошти. Прикладом, У 2014 на неї виділяли лишень 5 млрд гривень. Сьогодні ж бюджет складає майже 18 млрд. Зупинятися не планують, каже міський голова. Адже за дітьми - майбутнє.

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