До початку передвиборчої кампанії серйозно розглядати рейтинги не варто: експерт

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів вважає, що до початку парламентської передвиборчої кампанії не варто серйозно розглядати ті рейтинги, які оприлюднюються. За його словами, з цих даних можна побачити хто з політичних партій є лідером, але зважати на те, як розподіляються відсотки підтримки тих, хто йде нижче, не варто.

За його словами, Володимир Гройсман мало та неефективно веде свою передвиборчу кампанію, але якщо він почне користуватись послугами більш професійних технологів, то його шанси, на думку експерта, однозначно збільшаться; він тривалий час знаходився на посаді прем'єра і у нього є результати, які б він міг пред'явити. І це не тільки негатив.

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