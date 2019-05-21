До осені рейтинг Зеленського може закінчиться: журналіст назвав можливі сценарії перемоги на виборах в Раду

Журналіст та блогер Кирило Сазонов вважає, що заява прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана про його відставку, відразу після інавгураційної промови Володимира Зеленського, є сильним ходом. Він нагадав, що раніше Гройсаман вже заявляв про те, що хоче йти на парламентські вибори та формувати нову молоду команду однодумців.

Він наголосив, що до Гройсмана може приєднатись колишній прем'єр Арсеній Яценюк, між якими, за словами журналіста, зберігаються дружні стосунки.

Для новостворених політичних сил та тих, то має зараз низьку рейтингову підтримку, він не вважає перешкодою для того, аби показати хороші результати на виборах до Ради. Як приклад він навів перемогу "Народного фронту" на попередніх парламентських виборах, або перемогу в першому турі президентських виборів Петра Порошенка, якого, за словами журналіста, ще в березні хоча і знали, але суспільство не розглядало, як можливого очільника держави на наступні п'ять років.

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