До Києва прибув літак із загиблими в Ірані українцями

В аеропорту "Бориспіль" (Київ) 19 січня приземлився борт із тілами 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажирів, які загинули в авіакатастрофі літака Boeing 737 МАУ 8 січня у Тегерані.

Літак траурним маршем зустрів оркестр. Пряму трансляцію веде Hromadske.ua

Зазначимо, що зустрічати загиблих українців приїхав президент Володимир Зеленський. В аеропорту також присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та інші високопосадовці.

Після цього відбудеться церемонія вшанування пам'яті загиблих внаслідок збиття рейсу PS752. Вона, зокрема, пройде у терміналі "Борисполя".

Доступ відкритий для всіх. Збір – біля входу до Терміналу В о 12:00. Попрощатися із загиблими можна буде з 13:00 до 19:00.

Нагадаємо, що у катастрофі літака МАУ в Ірані загинули троє пілотів: Наумкін Олексій Євгенович, Гапоненко Володимир Іванович, Хоменко Сергій Анатолійович. А також шестеро бортпровідників: Стадник Катерина Олегівна, Матков Ігор Валерійович, Микитюк Марія Михайлівна, Ліхно Денис Михайлович, Овчарук Валерія Євгенівна, Сологуб Юлія Миколаївна.

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