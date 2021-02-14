До Дня всіх закоханих - фантастичний бойовик "Геймер"

Obozrevatel Відео 11:00, 14.02.2021 Оновлено: 11:06, 14.02.2021

Гра, як покарання – дає шанс на свободу.

Джон Тіллман потрапляє в гру як засуджений до довічного ув’язнення﻿ за злочин, якого не здійснював. Єдиний шанс отримати свободу – це перемогти. Але проблема в тому, що це гра, а Джон всього лише керований учасник гри.

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