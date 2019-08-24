До +32 і без дощів: прогноз погоди в Україні на 25 серпня від ObozTV

До +32 і без дощів: прогноз погоди в Україні на 25 серпня від ObozTV396 Читати матеріал російською
У неділю майже по всій території України спекотно та сухо, лише північним регіонам прогнозують комфортну температуру до +25 градусів.
ObozTV представляє прогноз погоди на неділю, 25 серпня.
На заході небо затягне хмарами, але опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +30 градусів, уночі +13.
На півночі також хмаритиме. Денний максимум +25 градусів, вночі на термометрах +12.
На сході ясно та спекотно. Повітря прогріється до +30 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +14.
Півдню та Криму обіцяють безхмарне небо та відсутність опадів. Температура вдень +32 градуси, вночі на термометрах +20.
У центральних областях переважно хмаритиме. Температура повітря вдень +29 градусів, уночі +13.
У столиці України мінлива хмарність, але опадів не прогнозують. Денний максимум +26 градусів, нічний мінімум +17.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український синоптик Наталія Діденко поділилася прогнозом погоди на останній тиждень цього літа, який розпочнеться вже з 26 серпня.
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