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До +32 і без дощів: прогноз погоди в Україні на 25 серпня від ObozTV

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У неділю майже по всій території України спекотно та сухо, лише північним регіонам прогнозують комфортну температуру до +25 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на неділю, 25 серпня.

На заході небо затягне хмарами, але опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +30 градусів, уночі +13.

На півночі також хмаритиме. Денний максимум +25 градусів, вночі на термометрах +12.

До +32 і без дощів: прогноз погоди в Україні на 25 серпня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На сході ясно та спекотно. Повітря прогріється до +30 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +14.

Півдню та Криму обіцяють безхмарне небо та відсутність опадів. Температура вдень +32 градуси, вночі на термометрах +20.

У центральних областях переважно хмаритиме. Температура повітря вдень +29 градусів, уночі +13.

У столиці України мінлива хмарність, але опадів не прогнозують. Денний максимум +26 градусів, нічний мінімум +17.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український синоптик Наталія Діденко поділилася прогнозом погоди на останній тиждень цього літа, який розпочнеться вже з 26 серпня.

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