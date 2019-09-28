До +24, але мокро: прогноз погоди в Україні на 29 вересня від ObozTV

До +24, але мокро: прогноз погоди в Україні на 29 вересня від ObozTV2.6т Читати матеріал російською
У неділю синоптична ситуація в Україні не зазнає суттєвих змін.
ObozTV представляє прогноз погоди на 29 вересня.
На заході мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі. Денний максимум +21 градус, вночі на термометрах +9.
У північних регіонах хмаритиме. Дощ обіцяють лише в Сумах. Температура повітря вдень +19 градусів, уночі +12.
На сході хмарно, місцями пройде невелика злива. Максимум денної температури +22 градуси, вночі на термометрах +12.
На півдні та в Криму небо затягне осінніми хмарами, в Одесі очікується дощ. Вдень термометри покажуть +24 градуси, вночі +10.
У центральних областях мінлива хмарність, Полтаві обіцяють короткочасну зливу. Денний максимум +22 градуси, нічний мінімум +12.
Києву прогнозують хмарний день, але без суттєвих опадів. Температура повітря вдень +21 градус, вночі +14.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, коли в Україні очікується перший сніг і початок зими.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Погода ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".