До +24, але мокро: прогноз погоди в Україні на 29 вересня від ObozTV

У неділю синоптична ситуація в Україні не зазнає суттєвих змін.

ObozTV представляє прогноз погоди на 29 вересня.

На заході мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі. Денний максимум +21 градус, вночі на термометрах +9.

У північних регіонах хмаритиме. Дощ обіцяють лише в Сумах. Температура повітря вдень +19 градусів, уночі +12.

На сході хмарно, місцями пройде невелика злива. Максимум денної температури +22 градуси, вночі на термометрах +12.

На півдні та в Криму небо затягне осінніми хмарами, в Одесі очікується дощ. Вдень термометри покажуть +24 градуси, вночі +10.

У центральних областях мінлива хмарність, Полтаві обіцяють короткочасну зливу. Денний максимум +22 градуси, нічний мінімум +12.

Києву прогнозують хмарний день, але без суттєвих опадів. Температура повітря вдень +21 градус, вночі +14.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, коли в Україні очікується перший сніг і початок зими.

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